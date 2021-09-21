Штамм «дельта» за пару месяцев циркуляции в России вытеснил все остальные варианты коронавируса. Об этом глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил РИА «Новости».

Ученый напомнил, что «дельта»-штамм появился в России примерно в конце апреля. И уже к середине лета он стал самым распространенным в стране. Всего за пару месяцев он вытеснил все остальные разновидности заразы.

«Уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до 100% образцов относились именно к этому варианту вируса», — сообщил специалист.

«Дельта» пока не уступает ни одному из известных штаммов, отметил Хафизов. Он привел в пример штамм «йота», который имеет более высокую летальность и был выявлен прошлой осенью, но не получил такого широкого распространения. И пока рано говорить, что «мю»-штамм может быть более опасен, чем «дельта». В Южной Америке на него приходится не так много заражений. В тех же США в июле доля «мю» достигала 1,5%, но после упала почти до нуля, обратил внимание эпидемиолог.

Сейчас эта мутация является самой распространенной в мире, отметило Ura.ru.

Между тем в Казахстане зафиксировали циркуляцию еще одного штамма коронавируса — «эта».

Эксперт ранее не исключил завоз штамма «мю» в Россию, писал RT.