«Эта»-штамм коронавируса выявили в Казахстане

Циркуляция «эта»-штамма коронавируса, который еще называют нигерийским, зафиксирована в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Алексей Цой.

Он заявил, что министерство продолжает проводить работу по выявлению циркуляции в Казахстане различных штаммов коронавируса. Минздрав, в частности, провел генетическое исследование коронавируса методом секвенирования положительных лабораторных образцов, которые были получены от заболевших COVID-19 в июле–августе текущего года.

«По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов „дельта“ — 57 (59,4%), „альфа“ — 24 (25%), уханьский — 10 (10,4%) и „эта“ — 5 (5,2%)», — написал Цой в Facebook.

Он добавил, что циркуляция «эта»-штамма зарегистрирована в четырех регионах страны. Министр напомнил, что о появлении данного штамма стало известно в декабре 2002 года. Первые случаи заражения им выявили в Великобритании и Нигерии.

По данным ВОЗ, по состоянию на 15 сентября «эта»-штамм зафиксирован в 77 странах мира. Всемирная организация здравоохранения причислила его к тем штаммам, за которыми необходимо наблюдение.

Цой заявил, что клинические признаки заражения новым штаммом идентичны с теми, что возникают при инфицировании «альфа» и «бета»-штаммами — кашель, высокая температура, потеря вкуса и обоняния, более тяжелое протекание заболевания.