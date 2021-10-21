Шойгу заявил, что Минобороны будет бороться с пандемией

Министр обороны Сергей Шойгу дал понять, что Министерство обороны России будет бороться с пандемией коронавируса возможными для него способами. Сделанное им заявление запечатлел телеканал «Звезда».

«Нам надо было построить самые современные, самые эффективные, соответствующие всем международным стандартам лабораторные корпуса, центры. С учетом того, что здесь действительно работают высококлассные специалисты, нам надо было создать им соответствующие условия. Мы сделали действительно серьезный и большой шаг вперед, тем более в условиях пандемии», — рассказал Шойгу.

Речь шла о научном центре Минобороны, в котором будут проходить исследования, в том числе для противодействия коронавирусу. Министр объяснил, что ведомству удалось за год построить в его стенах современные лаборатории.

Минобороны передало из воинских частей больше 280 тонн сжиженного кислорода для больных, сказали в ведомстве. Там приняли это решение из-за ухудшения обстановки с эпидемией в последнее время. 14 регионов уже получили 240,8 тонн необходимого газа, 21 октября еще 27 передадут другим субъектам: Республике Башкортостан, Смоленской, Московской, Тверской, Кировской, Волгоградской и Ульяновской областям.