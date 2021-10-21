Подмосковье получит от Минобороны сжиженный кислород для лечения больных ковидом

В Минобороны поручили командующим войсками военных округов оказать оперативную помощь регионам РФ по борьбе с COVID-19. В ее рамках Подмосковью и другим субъектам страны поставят сжиженный кислород.

Медицинские учреждения Московской области получат его 21 октября, сообщили в Минобороны. Подмосковью, Башкирии, Волгоградской, Кировской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям выделят 27 тонн сжиженного кислорода. По поручению президента РФ Владимира Путина из воинских частей уже передали 240,8 тонн сжиженного кислорода в 14 субъектов России. Мера принята из-за «обострения эпидемической обстановки в стране, обусловленной коронавирусной инфекцией». Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы сотрудникам. Решение принято на фоне роста заболеваемости COVID-19.