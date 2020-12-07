Школы и детсады в РФ проработают в режиме COVID-19 до 2022 года

Главный санитарный врач России Анна Попова продлила действие режима работы образовательных учреждений в режиме пандемии коронавируса до 1 января 2022 года.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года… слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», — сказано в постановлении.

По правилам, введенным ведомством летом этого года, учреждения образования для детей и молодежи обязаны организовывать расписание таким образом, чтобы учащиеся имели минимум контактов друг с другом.

Все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования обязаны соблюдать расписание и не допускать общения между большими группами детей (классами, отрядами).

Также запрещены детские праздники и массовые мероприятия.

Сложная эпидемическая ситуация в Москве и Санкт-Петербурге влияет на общую напряженность из-за коронавируса в России. Об этом ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.