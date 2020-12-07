Сложная эпидемическая ситуация в Москве и Санкт-Петербурге влияет на общую напряженность из-за коронавируса в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация остается напряженной и в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и в Санкт-Петербурге», — приводит ТАСС слова Поповой на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией.

Глава ведомства подчеркнула, что среднесуточный показатель составляет 18,8 выявленного случая СОVID-19 на 100 тысяч населения. Самая сложная обстановка сложилась в Карелии. Местные медики каждые 24 часа выявляют в среднем 75,7 случая заражения коронавирусом на 100 тысяч человек.

Она подчеркнула, что соблюдение ограничений и контроль властей всех уровней сегодня очень актуальны. Стабилизировать ситуацию поможет строгое следование всем мерам и предписаниям.

За прошедшие сутки российские медики выявили 28 142 нового случая COVID-19 в 85 регионах. Общее число достигло 2 488 912. В Москве и Московской области уже началось масштабное вакцинирование от 2019-nCoV.