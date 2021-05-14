Шеф-повар объяснил, как готовить идеальную жареную картошку

Золотые правила приготовления жареной картошки перечислил шеф-повар Антон Рубцов. Об этом сообщило РИА ФАН.

При жарке картофеля надо помнить несколько простых правил, которые позволят приготовить вкусное блюдо.

Рубцов порекомендовал правильно выбирать этот продукт. Корнеплод должен содержать много крахмала, чтобы получилась красивая и аппетитная корочка. Если брать его на развес, лучше сделать выбор в пользу желтой картошки.

Кроме того, большую роль играет правильная нарезка. Шеф-повар посоветовал нарезать картофель толстым брусочком с толщиной сторон, равной примерно 0,7 сантиметра. Тогда блюдо получится с приятной карамельной корочкой и рассыпчатой мякотью внутри.

Перед жаркой клубни нужно высушивать. Для приготовления необходимо подобрать подходящую сковороду — с толстым дном. Лучше всего подойдет чугунная, потому что на ней равномерно распределяется тепло и картошка не подгорает. Однако корнеплод можно жарить и на тефлоновой сковороде.

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