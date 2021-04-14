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    14 апреля 2021, 12:39

    Эксперты объяснили, как использовать высохший чеснок

    Полина Петрова

    Высохшему и проросшему чесноку можно найти применение. Например, сделать из него душистое масло или приправу, написал сайт «Утро.ру».

    Эксперты объяснили, как использовать высохший чеснок

    Эксперты советуют пропустить зубчики через пресс, а полученный сок использовать как заправку для салатов. Еще смесь сливочного масла с чесноком добавит яркий вкус к горячей вареной картошке. Молодая зелень проросшего чеснока станет хорошей добавкой к мясным блюдам и супам.

    Чтобы сделать приправу, нужно избавить чеснок от поврежденных участков и проростков. Далее зубчики нарезаются пластинками по два-три миллиметра толщиной и выкладываются на противень с пергаментом. Чеснок высушивается при температуре не выше 30 градусов и перемалывается. Полученную специю можно использовать для мяса и рыбы.