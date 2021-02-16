Шеф-повар назвал продукты, которые должны быть в холодильнике

Шеф-повар Эбби Геллман назвала три продукта, которые могут быть основой рациона на каждый день. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

Самым главным продуктом она считает куриные яйца. Они содержат в себе множество полезных микроэлементов: белок, холин, лютеин, зеаксантин и целых 13 витаминов.

Также Геллман рассказала, что очень полезен греческий йогурт. Его можно подавать с фруктами и орехами или же с горячими блюдами, например, жареным картофелем и курицей.

«В нем много питательных веществ и 15 граммов белка на одну порцию.Это хороший источник кальция, витамина B12 и многого другого», — рассказала эксперт.

Кроме того, она добавила, что очень полезно миндальное молоко. В нем содержится витамин D и кальций. Еще оно отлично подходит людям, которые едят только пищу растительного происхождения.

Многие популярные диеты могут нанести вред здоровью, поэтому, прежде чем менять питание, человеку нужно сдать анализы и сходить к терапевту. Об этом рассказала нутрициолог Ирина Писарева. Спортивный диетолог подчеркнула, что, прежде чем садиться на диету, человеку нужно убедиться, что у него нет хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.