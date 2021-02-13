Названы самые вредные для организма диеты

Многие популярные диеты могут нанести вред здоровью, поэтому, прежде чем менять питание, человеку нужно сдать анализы и сходить к терапевту. Об этом рассказала нутрициолог Ирина Писарева.

Спортивный диетолог подчеркнула, что, прежде чем садиться на диету, человеку нужно убедиться, что у него нет хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Если же есть какие-то воспалительные процессы, это значит, что диета противопоказана.

Популярны различные схемы голодания, которые люди находят в интернете.

«Многим людям с заболеваниями ЖКТ нельзя в принципе голодать длительное время. Плюс после перехода на обычное питание 80% людей начинают есть больше, чем ели раньше», — рассказала RT специалист.

Гречневая, кефирная и другие монодиеты также опасны. Когда человек питается одним и тем же, организм недополучает нужные ему микроэлементы и витамины. Снижается иммунитет, что может вызвать болезни и привести к упадку сил.

Детокс-диеты с использованием соков или смузи также вредны, отметила Писарева.

Врач Александр Мясников ранее рассказал о вреде кето-диеты.