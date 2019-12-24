Сезон ОРВИ пришел в Москву. Как уберечься от вируса?

«ОРВИ распространяется воздушно-капельным путем. Причем капельная фракция здесь гораздо важнее. Кто-то чихнул, закрылся рукой, потом подержался за поручень. Капельки слизи могут сохраняться с жизнеспособным вирусом на этом поручне от 24 до 72 часов. Этого более чем достаточно, чтобы человек заразился. Как ни странно, один из простых методов предотвращения — это мытье рук самым обычным мылом», — заявил Водовозов.

Врач добавил, что также необходимо укреплять неспецифическую часть иммунитета. Для этого следует избегать стрессов, нормально питаться и высыпаться, а также больше гулять.

Собеседник отметил, что медицинская маска не поможет уберечься от вируса — она работает только в случае, если ее носит больной. В противном случае маска увеличивает шансы заболеть, так как под ней скапливаются бактерии. Также Водовозов отметил важность прививок от гриппа в осенне-зимний период. Вакцина не гарантирует 100% защиту от вирусов, однако снижает риски заражения во много раз.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что к началу декабря прививки от гриппа сделали почти 65,6 миллиона россиян — это 45,3% от общей численности населения страны.