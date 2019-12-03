Роспотребнадзор назвал число россиян, привившихся от гриппа

В России прививки от гриппа сделали почти 65,6 миллиона человек. Это 45,3% от численности населения. Большинство людей привиты за счет бюджетных средств.

Прививки свыше 17,5 миллиона детей и 40,4 миллиона взрослых оплачены из федерального бюджета, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора. Еще 7,2 миллиона россиян привиты за счет других источников. В том числе благодаря работодателям защиту от гриппа получили свыше пяти миллионов человек.

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«В целом в стране привито более 65,59 миллиона человек (45,3% от численности населения)», — уточнили в ведомстве.

С 25 ноября по 2 декабря в России уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ был низким. Причина этого — в циркуляции респираторных вирусов. Невысокая активность вируса наблюдается, по данным ВОЗ, в государствах северного полушария и во всех европейских странах.

«Доля вирусов гриппа в общей структуре находок респираторных вирусов составляет 3,6%», — заключили в Роспотребнадзоре.