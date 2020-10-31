Переболевшие COVID-19 могут стать тревожными и впасть в депрессию из-за пережитого страха за родных и изменения привычного уклада жизни.

«Тяжелая форма COVID-19 <…> может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства. Изначально этот диагноз появился для оценки боевого стресса. То есть ситуации с угрозой для жизни приравнены по силе воздействия на психику к боевому стрессу», — сообщила Бехтерева.

Врач добавила, что расстройство может появиться как во время болезни, так и после выздоровления. Проблемы с психикой всплывают и через несколько месяцев. Коронавирус обладает нейротоксичностью и может вызвать тревожно-депрессивные расстройства, бредовое состояние и галлюцинации.

Ранее ученые из Бразилии пришли к выводу, что COVID-19 может вызвать шизофрению. Из-за коронавируса в коре головного мозга гибнут нейроны.