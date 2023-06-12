12 июня 2023, 18:51
Семь корпусов городской больницы Волновахи восстановили за год
Премьер-министр Хуснуллин: в Волновахе восстановили семь корпусов городской больницы
В Волновахе в Донецкой Народной Республике меньше чем за год восстановили семь корпусов городской больницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Работы по восстановлению социальной инфраструктуры в новых регионах России проводятся силами регионов-шефов. Больницу в Волновахе восстановили благодаря шефской помощи Ямало-Ненецкого автономного округа.
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«Больничный комплекс состоит из семи корпусов площадью 7500 квадратных метров. Он готов принимать до 600 человек в сутки», - сообщил Хуснуллин.
Специалисты восстановили и оборудовали лабораторию, кабинеты диагностики и стоматологии, отделения реанимации и операционные. Одно из зданий – корпус диагностики – построили с нуля на месте полностью разрушенного здания.
Всего ямальские власти за год работ в Волновахе восстановили 66 объектов. В их числе многоквартирные дома, училище и станция переливания крови.
Ранее власти Мариуполя сообщили, что город восстановят в течение ближайших трех лет. К работам подключили 16 регионов, на объектах трудятся около 25 тысяч рабочих.
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