Общество 12 июня 2023, 08:46 Власти Мариуполя назвали сроки полного восстановления города Мэр Мариуполя Моргун: город полностью восстановят в ближайшие три года РИА «Новости»

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Мариуполь полностью восстановят в течение ближайших трех лет. Сроки в беседе с ТАСС обозначил мэр города Олег Моргун.

По его словам, текущий год будет ударным. Сейчас восстанавливают жилые дома, социальную и коммунальную инфраструктуру — почти две тысячи объектов. К работам подключили 16 регионов российских регионов, задействовали порядка 25 тысяч рабочих.

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«Я думаю, что в течение трех лет мы закроем (тему — прим.ред.) восстановления города», — сказал Моргун.

Мариуполь освободили от украинских националистов в апреле 2022 года. Часть боевиков заблокировали на предприятии «Азовсталь», российским силам они сдались 20 мая прошлого года.

Ранее министр транспорта Виталий Савельев заявил, что аэропорт Мариуполя откроют в 2024–2025 годах. По словам заместителя председателя правительства ДНР Евгения Солнцева, после восстановления он станет аэродромом двойного назначения: военного и гражданского.

Власти также нашли инвестора для запуска технопарка на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Сейчас ведется работа над дорожной картой.