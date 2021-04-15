Сексолог перечислил опасные для мужского здоровья продукты

Мужчинам следует избегать тех продуктов и напитков, которые понижают уровень тестостерона, поскольку именно этот гормон отвечает за половое влечение. Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется не пить слишком много кофе и алкоголя.

Мужчинам следует выпивать не более трех чашек кофе в день, рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с радио Sputnik. В противном случае этот ароматный напиток может наносить вред коре надпочечников. Синтез тестостерона также снижает регулярное употребление алкоголя в большом количестве. Не рекомендуется употреблять и мяту, поскольку она оказывает успокаивающий эффект не только нервную систему, но и сексуальную составляющую.

Не стоит пить пиво и есть продукты с содержанием сои, отметил сексолог. Дело в том, что в этих продуктах содержатся аналоги женских гормонов — фитоэстрогены. Также следует избегать блюд, которые вызывают ожирение, отметил врач.

Мужчинам, по словам специалиста, лучше воздержаться от плотных ужинов, которые «обездвиживают» и практически «кастрируют» их. Лучше вместо этого полноценно пообедать, заключил Кульгавчук.

Ученые из Университета Флориды провели исследование сексуальной жизни женщин и пришли к выводу, что представительницы прекрасного пола более склонны заниматься сексом в браке. Отношения на одну ночь приносят им меньше удовольствия, чем интимная связь с постоянным партнером. У состоящих в постоянных отношениях женщин, как показывает исследование, средний показатель оргазмов был на 15% выше, чем у их сверстниц, выбирающих секс на одну ночь.