Женщин назвали сторонницами секса в браке

Женщины оказались более склонны заниматься сексом в браке. Отношения на одну ночь приносят им меньше удовольствия, чем интимная связь с постоянным партнером.

Исследование сексуальной жизни женщин провели ученые из Университета Флориды, сообщил журнал Men's Health. Участниц опроса было более тысячи. Специалисты задавали вопросы респондентам в возрасте от 18 до 71 года.

У состоящих в постоянных отношениях женщин средний показатель оргазмов был на 15% выше, чем у их сверстниц, выбирающих секс на одну ночь.

Результаты исследования показали, что практиковавшие ни к чему не обязывающие связи в итоге нашли постоянного партнера и получили больше удовлетворения от сексуальной жизни.

Нерегулярный секс у женщин может привести к изменению гормонального фона, что в итоге отразится на качестве кожи и волос. Специалисты предупреждают и о вероятных нарушениях сна, поскольку организму не хватает эндорфинов и окситоцина, а также о появлении раздражительности. Непостоянная половая жизнь также может спровоцировать образование миомы.