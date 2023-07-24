Здоровье 24 июля 2023, 04:36 Сексолог назвала опасными ставшие модными техники оздоровления влагалища Daily Mail: модные техники оздоровления влагалища опасны инфекциями половых путей Freepik

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Ставшие в последнее время модными техники оздоровления влагалища бесполезны либо опасны. Об этом в интервью Daily Mail предупредила британский сексолог Трэйси Кокс.

Сомнительным средством женской гигиены специалист назвала очищение паром. Приспособление продается на сайте актрисы Гвинет Пэлтроу, где обещается, что оно очистит матку, восстановит энергию и гормональный баланс. Сексолог назвала это обманом, так как нагревание влагалища выше естественной температуры создает благоприятную среду для развития бактерий и дрожжевых грибков.

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Такими же бесполезными являются нефритовые яйца, яйца йони и кристаллы для повышения женской энергии. Единственный результат от введения во влагалище посторонних предметов — инфекции из-за размножения бактерий. Нельзя пользоваться и ароматизированными растворами, не нужно улучшать естественный запах с помощью спринцевания.

«Вагинальный душ не только не сохраняет „свежесть“, но и вызывает неприятный запах, так как нарушает хрупкий баланс pH во влагалище, вымывает полезные бактерии, которые борются с инфекциями и провоцирует раздражение и жжение», — заметила специалист.

Опасным средством Кокс назвала белье для менструации. Оно покрыто токсичными веществами, провоцирующими сбои цикла и болезни яичников.

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