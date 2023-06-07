Интересное 07 июня 2023, 05:11 Названы 3 вещи, которые делают секс хуже Сексолог Девочкина назвала 3 вещи, которые ухудшают качество секса Unsplash

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Есть три фактора, которые могут ухудшить ощущения во время интимной близости и снизить качество секса. О них в беседе с Pravda.Ru рассказала практикующий сексолог Полина Девочкина.

«Качество секса ухудшают физическая и моральная усталость. На него нужен ресурс. Если человек выматывается в других сферах жизни, то у него может просто не остаться энергии», — отметила она.

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По словам эксперта, повлиять на ощущения может хронический стресс. Только при полном расслаблении организм может настроиться на интимный лад и «включить» половую доминанту.

Третьи фактором Девочкина назвала неразрешенные проблемы в отношениях, которые сказываются на качестве секса. Она пояснила, что весь процесс связан как с анатомией, так и с психикой человека.

«Если в паре есть конфликты, обида, абьюз, ревность, недоверие и так далее, то людям сложно расслабиться», — подчеркнула сексолог.

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