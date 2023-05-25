Здоровье 25 мая 2023, 03:14 Сексолог назвал главные эротические фантазии мужчин Сексолог Кузнецов: мужчины чаще всего мечтают о сексе втроем и ролевых играх Unsplash

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Сексолог, психотерапевт, психиатр филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Кузнецов назвал главные мужские эротические фантазии. Это секс втроем и ролевые игры, написала Lenta.ru.

Воображение, как уточнил эксперт, это функция психики, и 98% людей осознанно создают мысленные возбуждающие эротические образы. Чаще всего в этом плане фантазируют люди в возрасте от 30 до 50 лет, особенно, если они долго находились в моногамных отношениях.

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«Это может быть связано с тем, что они хотят выбраться из сексуальной рутины и попробовать что-то новое», — предположил сексолог.

В отличие от желания фантазии приносят удовольствие без реализации. Но примерно 80% мечтающих хотели бы воплотить свои фантазии в жизнь. Чаще всего им мешает это сделать аморальность или незаконность.

Сексолог отметил, что эротические фантазии компенсируют неудовлетворенные сексуальные и эмоциональные потребности, помогают отвлечься от реальности, разогнать скуку. При этом мужчины фантазируют чаще.

А вот фантазии о доминировании или подчинении в сексе обычно связаны с обменом властью между двумя партнерами. По мнению специалиста, это помогает раскрепоститься и снизить беспокойство.

Ранее сообщалось, что долгое сексуальное воздержание негативно влияет на работу репродуктивной системы и способно привести к анатомическим изменениям органов.