Интересное 20 апреля 2023, 11:08 Сексолог Кульгавчук: долгое отсутствие интимной жизни может привести к анатомическим изменениям

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Долгое сексуальное воздержание негативно влияет на работу репродуктивной системы и способно привести к анатомическим изменениям органов. Об этом рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, все органы и мышцы человека должны находиться в постоянной работе. Так, например, если люди долгое время не занимаются спортом, то их мышцы атрофируются. Такие же процессы происходят и при длительном воздержании от интимной близости.

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Сексолог добавил, что людям после 40 лет особенно важно стараться не допускать долгого воздержания.