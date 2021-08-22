Ученые подсчитали, на сколько сокращает жизнь съеденный хот-дог

Каждый съеденный хот-дог сокращает жизнь на 36 минут. Это удалось подсчитать ученым Мичиганского университета, сообщило издание The Telegraph.

В своем исследовании специалисты высчитали индекс здорового питания. Для этого они изучили влияние на здоровье человека различных блюд, продуктов и напитков. Всего ученые взяли для исследования шесть тысяч позиций.

Экспертам удалось выяснить, что в среднем один грамм любого обработанного мяса отнимает 45 секунд жизни. Стакан колы отнимает 12,5 минут, а за один хот-дог придется отдать 36 минут. В последнем случае на здоровье влияют еще и вредный натрий с трансжирами.

При этом ученые отметили, что существуют продукты, способные продлить жизнь. Небольшая порция орехов может добавить 26 минут, а лосось — 16 минут. Еще к способствующим долголетию продуктам относятся овощи, фрукты и бобовые.

Ранее пищевой технолог Аамир Манан Дава назвал самое опасное сочетание продуктов. Он предупредил, что не стоит употреблять жиры вместе с сахаром, так как при подобном рационе формируется зависимость.