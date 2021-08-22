Пищевой технолог назвал самое опасное сочетание продуктов

Самое опасное сочетание продуктов для здоровья — это смесь сахара и жира, заявил пищевой технолог Аамир Манан Дава. Подобные заявления подтверждаются результатами исследования, проведенного на крысах.

При подобном рационе формируется зависимость, а человек начинает получать удовольствие только от питания, которое содержит жир и сахар, отметила врач-диетолог Маргарита Королева. Ее слова привел НТВ.

Подтверждающий вышесказанное эксперимент был описан на сайте Национального центра биотехнологической информации (NCBI).

Ученые для исследования разделили крыс на три группы. Первая получала стандартный корм, характерный для лабораторных животных. У второй группы в рационе дополнительно была высококалорийная жирная пища, но доступ к ней был ограничен часом. Третья группа крыс получила «безлимитный» доступ к богатой сахаром и жиром пище.

В результате крысы из третьей группы практически в два раза набрали вес. Также у них зафиксировали поведенческие и физиологические изменения, аналогичные тем, которые вызывает злоупотребление наркотиками. Их зависимость от такой пищи была настолько сильна, что отвлечься от еды грызуны не могли даже тогда, когда получали удары током.

Чтобы снизить уровень «плохого холестерина» и повысить уровень «хорошего», нужно заниматься физкультурой, пить много воды и сократить количество потребляемых жиров, рассказал турецкий диетолог Дюрдане Кескинер. Решить проблему с холестерином помогут яблоки, чеснок, репчатый лук, грецкие орехи, рыба, авокадо и семена масличных культур. Также очистить сосуды поможет зеленый и черный чай и оливковое масло.