Иностранным врачам придется сдавать в России экзамен

После расширения Минтруда списка медицинских специалистов, которые могут в льготном порядке стать гражданами России, назрела необходимость введения экзамена для лиц, получивших профильное образование за рубежом. В Минздраве пообещали, что никаких поблажек выпускники иностранных вузов не получат.

Как сообщили газете «Коммерсант» в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, уже разработан нормативный акт, определяющий порядок сдачи экзаменов для лиц, получивших зарубежное медицинское или фармацевтическое образование. Сейчас документ проходит процедуру государственной регистрации в российском Минюсте. Поле этого его выставят на общественное обсуждение.

Иностранных специалистов допустят к медицинской и фармацевтической деятельности в России при наличии документов об образовании и квалификации, после успешной сдачи экзамена Росздравнадзору, при наличии сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства страны.

Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее назвал «безответственным» трудоустройство иностранных специалистов без подтверждения их квалификации.

«Во времена СССР было организовано единое образовательное и рабочее пространство, действовали единые стандарты качества, но прошло 30 лет, мы не знаем, что происходит в бывших союзных республиках, какое образование в их медицинских вузах, какие квалификации, у нас всех разные стандарты», — пояснил свою позицию Фадеев.

Скорее всего, приток медиков с зарубежным образованием в Россию будет небольшим. Тем более, что даже в случае упрощения процедуры от момента въезда в страну до получения гражданства проходит несколько лет. Решить проблему кадрового дефицита можно с помощью достаточного финансирования отрасли и достойных зарплат сотрудников.

Минтруда и Минздрав совместно разработали основные параметры реформы оплаты труда для медицинских работников. После общественного обсуждения законопроекта в пилотном проекте примут участие семь регионов.