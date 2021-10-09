Разработаны параметры новой системы оплаты труда врачей

Минтруда и Минздрав подготовили постановление правительства, в котором указаны вновь разработанные основные параметры реформы оплаты труда медработников. Предусмотрено введение пилотной версии проекта. Он вскоре будет представлен на общественное обсуждение.

Как сообщили источники «Коммерсанта», зарплата медработников будет состоять из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Будет учитываться также расчетная величина, коэффициент разности окладов в зависимости от должности и коэффициент экономического развития региона.

Пилотный проект будет запущен в семи регионах на следующий год. Авторы разработки считают, что смогут таким образом обеспечить медиков достойной зарплатой при нормальной нагрузке. Они предусмотрели защитный механизм — заработок по новой схеме не должен быть меньше предыдущего.

Ожидается, что доля оклада в зарплате медработников увеличится до 64% у младшего и среднего персонала. Для врачей — до 57%.

В Минтруда сообщили, что в 2022 году планируют увеличить максимальное пособие по безработице до 12 792 рублей.