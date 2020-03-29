Сбежавшего из карантина жителя Москвы поймали спустя два часа

Сидите дома, вас все равно поймают — так хочется сказать всем, кому необходимо соблюдать вынужденный карантин. В первую очередь это касается тех, кто уже заражен инфекцией и должен лечиться дома.

Жители Москвы, у которых заболевание протекает в легкой форме, могут сидеть дома, а не в инфекционных больницах. Ранее такое решение приняли столичные власти. Сделано это для комфорта больных и с расчетом на то, что больные ни при каких обстоятельствах не будут покидать стены своего жилья.

Нарушить правила решил один из таких больных. Через два часа прогулки его задержали, сообщили в ТАСС. Теперь выздоравливать москвич будет в стенах инфекционки, заявили власти. Жесткое наблюдение пообещали всем, кто проходит лечение на дому.

«Мы включим для этого все технические и организационные средства, которые имеются у города», — заявил мэр Москвы.

Чуть раньше в столице зафиксировали прирост заболеваемости COVID-19. За последние сутки число инфицированных перевалило за 1000 человек. В Подмосковье таких заболевших 112.

Из-за этого в столице усилили меры. Теперь в магазинах и аптеках будут размещать разметку для посетителей, чтобы они выдерживали дистанцию 1,5–2 метра друг от друга. Не выходить из дома или хотя бы не приближаться к людям в магазинах — от этих правил зависит здоровье, а может, и жизнь вас и ваших близких, напомнили в мэрии.