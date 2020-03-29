    29 марта 2020, 11:03

    Число зараженных коронавирусом в Москве перевалило за тысячу. В магазинах решили сделать разметки для дистанции

    Эля Данилюк

    В столице России заболевание вышло на новую стадию: пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» стало больше. Об этом заявили власти Москвы. В мегаполисе уже как минимум 1000 зараженных.

    Меры в столице усиливаются: теперь в магазинах и аптеках будут размещать разметку для посетителей, чтобы они выдерживали дистанцию 1,5–2 метра друг от друга. Не выходить из дома или хотя бы не приближаться к людям в магазинах — от этих правил зависит здоровье, а может, и жизнь вас и ваших близких, напомнили в мэрии.

    Специалисты советуют жителям присмотреться к опыту других стран и посмотреть, как беспечность и желание выйти из дома приводит к тысячам заражений и сотням смертей ежедневно.

    Между тем в Подмосковье ситуация хоть и лучше, чем в Москве, но в целом регион на втором месте по количеству инфицированных. По данным на 28 марта, их 85. Замыкают пятерку лидеров-регионов с COVID-19 Санкт-Петербург, Свердловская область и республика Крым.

    По итогам первого нерабочего дня в Москве, по сравнению с обычной субботой, пассажиров метро стало меньше втрое, наземного транспорта — вдвое.

    В Московской области оставили открытыми только аптеки, продуктовые магазины, зоомагазины и торговые точки с товарами первой необходимости. Жителей призвали как можно реже выходить на улицу, в том числе и с детьми.