Число зараженных коронавирусом в Москве перевалило за тысячу. В магазинах решили сделать разметки для дистанции

Меры в столице усиливаются: теперь в магазинах и аптеках будут размещать разметку для посетителей, чтобы они выдерживали дистанцию 1,5–2 метра друг от друга. Не выходить из дома или хотя бы не приближаться к людям в магазинах — от этих правил зависит здоровье, а может, и жизнь вас и ваших близких, напомнили в мэрии.

Специалисты советуют жителям присмотреться к опыту других стран и посмотреть, как беспечность и желание выйти из дома приводит к тысячам заражений и сотням смертей ежедневно.

Между тем в Подмосковье ситуация хоть и лучше, чем в Москве, но в целом регион на втором месте по количеству инфицированных. По данным на 28 марта, их 85. Замыкают пятерку лидеров-регионов с COVID-19 Санкт-Петербург, Свердловская область и республика Крым.

По итогам первого нерабочего дня в Москве, по сравнению с обычной субботой, пассажиров метро стало меньше втрое, наземного транспорта — вдвое.

В Московской области оставили открытыми только аптеки, продуктовые магазины, зоомагазины и торговые точки с товарами первой необходимости. Жителей призвали как можно реже выходить на улицу, в том числе и с детьми.