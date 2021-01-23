Санкт-Петербург снова обошел Москву по суточному приросту случаев коронавируса

Третье место по среднесуточному приросту занимает Московская область с 1121 новым случаем. Далее идут Нижегородская (487) и Свердловская (390) области. Самый низкий показатель в Чукотском автономном округе (3).

Всего за последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. Среди них 11,2% протекает бессимптомно.

Медики зафиксировали 559 смертей. За сутки в стране полностью выздоровели 27 779 человек, из них в Москве 5933.

С начала пандемии в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса во всех регионах. За весь период зафиксирован 68 971 летальный исход, вылечились 3 109 315 граждан.

Во всем мире с начала пандемии зарегистрировано 97 629 138 случаев.

Днем ранее в России выявили менее 21 тысячи новых случаев коронавируса впервые с 18 ноября.

Ранее гражданам Франции посоветовали во время поездок на общественном транспорте молчать и не пользоваться смартфонами из-за распространения коронавируса, писало ИА Nation News.