Менее 21 тысячи новых случаев коронавируса выявили в России впервые с 18 ноября
Общее число выявленных случаев ковида за все время пандемии составило 3 698 273. Жертвами болезни за сутки стали 559 человек. Всего 68 971. В течение 24 часов выздоровели 27 779 заразившихся. С марта прошлого года болезнь победили 3 109 315 пациентов.
Санкт-Петербург снова вышел на первую строчку по числу выявленных за сутки случаев COVID-19 (+3056). На втором месте Москва (+2668). На третьем — Московская область (+1121). Далее идут Нижегородская и Свердловская области с показателями 487 и 390 соответственно.
Эпидемическая ситуация в России после повторной вспышки коронавируса в сентябре прошлого года начала постепенно стабилизироваться. В стране сейчас идет масштабная вакцинация от 2019-nCoV. Власти планируют привить более половины россиян без учета переболевших и детей. Этого будет достаточно, чтобы в РФ сформировался коллективный иммунитет.
В Москве 22 января отменили некоторые ковидные ограничения: в столице открылись музеи и библиотеки, а в театры и кино стали пускать больше зрителей.