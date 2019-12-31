Самые удивительные случаи из медицинской практики за 2019 год собрал Kurier

В перечне оказалась, например, низкочастотная потеря слуха, из-за которой китаянка перестала слышать своего молодого человека, и проблемы с сердцем из-за злоупотребления васаби.

63-летний немец оказался в реанимации из-за того, что его лизнул собственный пес. Предположительно, по причине инфекции мужчине потребовалась интенсивная терапия. Борьба медиков за жизнь собачника, увы, не принесла результата, и он скончался из-за отказа внутренних органов.

В Португалии гормональный имплант «потерялся» в теле пациентки. После смены старого импланта на новый у женщины открылось кровотечение. Попытка заменить имплант вновь дала неожиданный результат: установленного ранее импланта в руке не оказалось. Выяснилось, что он перекочевал в легкие пациентки.

72-летний британец пришел к врачу с жалобами на боли в горле и кровавый кашель. Ему поставили диагноз «пневмония», назначили лечение и отправили домой. Повторный осмотр показал, что причиной неприятных и пугающих симптомов был кусочек зубного протеза мужчины, попавший в горло.

Еще один житель Великобритании, 17-летний юноша, на всю жизнь лишился зрения из-за своего рациона. Многие годы он ел только чипсы, фастфуд, белый хлеб и иногда мясо.

А ранее диетолог рассказала «360», от каких блюд лучше воздержаться в новогоднюю ночь, чтобы сохранить здоровье.