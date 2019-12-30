Диетолог предупредил об опасных блюдах на новогоднем столе

Все думают, что Новый год — это праздник и отдых. А для организма это тяжелая работа, напомнила диетолог.

«Самое опасное блюдо — это алкоголь. Он снимает защитную мембрану, это растворитель жиров. Люди, которые допустили сильное алкогольное опьянение, допускают огромную нагрузку на почки, интоксикацию. От этого погибают участки мозга и участки печени. Поэтому алкоголь — это самый опасный продукт новогоднего застолья», — рассказала Мухина.

По словам диетолога, из съестного особенно опасны шпроты. Маленькая банка шпротов по количеству канцерогенов равна пачке сигарет, заявила эксперт.

«Студни: они содержат огромное количество холестерина. Особенно опасны холодцы с толстым верхним слоем жира. Потом могут быть провокации панкреатита, гипертонии, ожирения и сахарного диабета», — предостерегла Мухина.

Без вреда можно есть обычные салаты — просто из овощей. Нужно всячески избегать майонеза. Его можно заменить йогуртным соусом с горчичной заправкой. И нужно помнить, что нужно пить побольше воды, лучше негазированной. И еще: чем проще блюдо, тем лучше для ЖКТ и внутренних органов.

«Дайте организму отдохнуть», — призвала диетолог.