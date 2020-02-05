Самые дорогие медицинские маски России нашли в Дагестане

Медицинские маски резко подорожали во всех российских аптеках из-за коронавируса. Все рекорды побили в Дагестане. Там наценка на маску составила 650%.

Об замглавы Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цариковский рассказал в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, повышение цен на маски связаны с тем, что жители регионов поддаются панике и начинают массово скупать лекарства и средства защиты. Этим пользуются недобросовестные бизнесмены, которые взвинчивают цены до предела.

«В тех регионах, где действительно существует угроза появления коронавируса, то есть, находящихся рядом с Китаем, рост есть, но он достаточно незначителен», — заявил он и отметил, что максимальную цену на медицинские маски нашли в Дагестане — 650% от начальной цены.

Андрей Цариковский назвал такое решение бизнесменов «экономическим мародерством». Представитель надзорного ведомства подчеркнул, что и поступать с такими предпринимателями будут как с мародерами. К ним применят все меры антимонопольного регулирования. Речь идет о крупных штрафах.

«Маски не входят в список тех первоочередных товаров, на которые регулируются цены. Но часто завышение цены происходит по договоренности аптечных сетей. <…> Это действия, которые подходят под понятие картеля, а это очень крупный штраф», — сказал Андрей Цариковский.

Бороться с необоснованным повышением цен на медицинские маски призвал и президент России Владимир Путин. Он заявил, что аптеки, которые так поступают, нужно лишать лицензии. Российский лидер отметил, что количество аптек в стране позволяет так поступить без ущерба для жителей.