Самая толстая женщина России похудела 150 килограммов

Жительница Волгограда Наталья Руденко, получившая неофициальный титул самой толстой женщины России при весе 280 кг, за два года похудела на 150 кг. Она смогла сбросить полтора центнера после того, как врач поставил перед ней задачу снизить вес до 70 кг.

Женщина рассказала V1.RU, что за год при помощи хирургического вмешательства сбросила 100 кг. Затем она похудела еще на 50 кг.

«Сначала я просто не верила в свое похудение. Я видела, что цифры на весах становятся все меньше, но никак не осознавала это», —пояснила Наталья.

Она призналась, что ей было трудно худеть. Были и срывы, и истерики, и прибавление веса. Но Руденко заявила, что каждый потерянный килограмм прибавлял ей уверенности в себе. До намеченного врачом веса ей осталось похудеть еще на 50 кг.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова заявила, что предновогодние диеты могут привести к срывам и депрессии, поэтому от них лучше отказаться, чтобы избежать впоследствии целого «букета» проблем со здоровьем.