Россиян попросили не худеть к Новому году

Перед Новым годом лучше отказаться от диет. Жесткое ограничение в еде ведет к срывам и депрессии, а сброшенные килограммы могут сказаться на состоянии здоровья.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова объяснила в беседе с радио Sputnik, что из-за предновогодних диет может возникнуть целый «букет» проблем.

Суровые ограничения человеку соблюдать сложно: человек нервничает и вполне может впасть в депрессию. И даже полученный результат вряд ли компенсирует вероятный вред организму.

«Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьезная пищевая депрессия», — подчеркнула Дианова.

Из-за снижения метаболизма, пояснила она, худеть люди будут в основном за счет мышц, а не потери жировой массы. А в период «праздничного переедания» наберут еще больше. Кроме того, усугубляться могут сопутствующие заболевания, в том числе гипертония и сахарный диабет.

Врач-диетолог посоветовала правильно организовать питание и получать от еды удовольствие, одновременно с этим избавляясь от лишнего веса. Хорошо, если человек худеет на два-четыре килограмма в месяц, не больше.