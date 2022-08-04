Садовод Воронова посоветовала закупаться в августе помидорами, капустой и голубикой

Профессиональный садовод, член Союза садоводов Ольга Воронова перечислила продукты, которые стоит покупать именно в последний месяц лета. По словам специалиста, в августе лучше всего затариваться спелыми помидорами, огурцами и капустой. Об этом она сообщила изданию Pravda.Ru.

«На участках пора собирать яблоки, груши, сливы. Еще стоит приобрести крыжовник, красную и черную смородину, виноград. В августе огурцы давно есть, помидоры начинают краснеть. Капуста уже готова», — добавила эксперт.

Как отметила садовод, август является отличным месяцем для заготовки ягод. Особенно полезными будут малина, ежевика и голубика. Тем более, что всех их выращивать на своем участке довольно сложно.

«У голубики сложная технология выращивания. Не получится использовать химикаты, так как растение просто не станет питаться», — резюмировала Воронова.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что различные ягоды, такие как черника, голубика, ежевика, черная смородина, выравнивают уровень холестерина и нормализуют артериальное давление.