Диетолог Соломатина назвала продукты, которые нормализуют давление

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые полезны гипертоникам. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Она отметила различные ягоды, такие как черника, голубика, ежевика, черная смородина. В них много антиоксидантов и витамина С. Кроме того, в косточках черной смородины содержится масло, которое выравнивает уровень холестерина. Ягоды, фрукты и овощи в принципе полезны при гипертонии, уточнила Соломатина.

Также она рекомендовала включить в рацион бобовые. Они нормализуют давление и предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, полезны жирная рыба, льняное и оливковые масла, добавила Соломатина. В них содержатся полезные микроэлементы, которые препятствуют повышению плохого холестерина, затрудняющего кровообращение.

В молочных продуктах содержатся калий и кальций, которые понижают давление. Чтобы эффект был стабильный, следует съедать по две порции любого молочного продукта ежедневно.

Кроме того, гипертоникам следует включить в рацион имбирь. Например, подойдет напиток из лайма, имбиря и мяты, который снижает давление и разжижает кровь.