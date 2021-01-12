С отравлением госпитализировано 50 детей в Дагестане

В дагестанском Буйнакске с признаками острой кишечной инфекции за сутки госпитализировали 50 детей в возрасте от двух до 13 лет. Они находятся в детской городской больнице в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Маленькие пациенты стали поступать в больницу сегодня 12 января, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему — два года. Состояние детей оценивается врачами как средней степени тяжести — наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника. Причины отравления устанавливаются, взяты анализы на различные кишечные инфекции», — сообщило ведомство.

Администрация Буйнакска обратилась к жителям города и подтвердила факт поступления в городскую больницу горожан с признаками отравления. Однако мэрия уточнила, что слухи о том, что «из городских кранов течет, якобы, отравленная вода», нельзя считать проверенными.

Пока проводятся оперативные мероприятия по выявлению источника отравления, взятые образцы воды направлены на экспертизу.

«До получения результатов анализа, руководство городской администрации обращается к жителям города с просьбой воздержаться от употребления сырой питьевой воды из-под крана», — посоветовала пресс-служба администрации.

В конце декабря 2020 года ученики школы в Шелехове (Иркутская область) массово отравились едой. Скорее всего, причиной недомогания стала недоваренная курица.