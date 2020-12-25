Школьники массово отравились курицей в Иркутской области
Ученики школы в Шелехове (Иркутская область) массово отравились едой. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что детям могло стать плохо из-за недоваренной курицы.
«В школе проводятся эпидрасследования. Отобраны пробы воды, продуктов, сделаны необходимые смывы. У сотрудников пищеблока взяты анализы. По предварительным данным, дети поели плохо проваренную курицу», — написал глава региона.
Кобзев подчеркнул, что педиатры осмотрят всех учеников, которые пожаловались на недомогание.
«Врачи посещают школьников на дому, расписывают лечение. У тех, кого уже осмотрели, состояние легкой степени тяжести», — добавил губернатор.
24 декабря 117 учеников школы в Шелехове пожаловались на тошноту и рвоту. 22 обратились за помощью к медикам. Двоих положили в больницу. У одного их них медики выявили аппендицит.