Школьники массово отравились курицей в Иркутской области

«В школе проводятся эпидрасследования. Отобраны пробы воды, продуктов, сделаны необходимые смывы. У сотрудников пищеблока взяты анализы. По предварительным данным, дети поели плохо проваренную курицу», — написал глава региона.

Кобзев подчеркнул, что педиатры осмотрят всех учеников, которые пожаловались на недомогание.

«Врачи посещают школьников на дому, расписывают лечение. У тех, кого уже осмотрели, состояние легкой степени тяжести», — добавил губернатор.

24 декабря 117 учеников школы в Шелехове пожаловались на тошноту и рвоту. 22 обратились за помощью к медикам. Двоих положили в больницу. У одного их них медики выявили аппендицит.