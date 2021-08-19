Переболевшим ковидом посоветовали петь русские народные песни

Для восстановления легких после ковида нужно петь русские народные песни. Они содержат в себе дыхательную гимнастику, пояснил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Ранее перенесшим коронавирус пациентам порекомендовали петь народные протяжные песни. Такой совет для восстановления легких дала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

«Я так понимаю, что они имели в виду, что русские народные песни содержат большой набор воздуха и дыхательную гимнастику, потому что они протяжные, со звуком», — пояснил Костин. Цитату привело РИА «Новости».

По словам министра, для восстановления после ковида больше подходят русские народные песни, чем иностранные композиции.

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер ранее рассказала, каким должен быть рацион у тех, кто болеет ковидом дома. Она отметила, что пища должна содержать белки, жиры, а также сложную группу углеводов.