Нутрициолог рассказал, как питаться во время ковида

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала для телеканала «Звезда», как нужно питаться тем, кто болеет COVID-19 на дому. Для поддержания иммунитета необходимо следить за рационом.

«Если [человек] лежит на ИВЛ, понятно, там врачи справятся с поднятием уровня глюкозы. Если вы переносите это заболевание дома и в состоянии есть, то ваша задача — помочь иммунитету», — сказала она.

Возлагать большие надежды на иммуностимулирующие препараты не стоит. Для того, чтобы у организма были силы и ресурсы бороться с вирусом, нужно питаться сбалансированно, следя за количеством полезных веществ.

«Необходимо, чтобы были в рационе белки, жиры, а также сложная группа углеводов», — добавила Деккер.

Если болезнь протекает тяжело и есть совсем не хочется, необходимо как минимум поддерживать уровень глюкозы в крови. Для этого подойдут простые углеводы — овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты.