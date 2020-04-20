Ростов-на-Дону переведут на пропускную систему
Постановление подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Оно опубликовано на сайте регионального правительства.
«Разрешения будут выдаваться работникам организаций и индивидуальным предпринимателям, чья деятельность не была приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса», — сказано в сообщении.
Жители и предприниматели должны будут озаботиться получением пропуска 20–22 апреля. Для этого нужно будет обратиться в мэрию. Чтобы сотрудники организаций, продолжающих работать, получили нужный документ, работодатель должен будет отправить администрации города заявки.
Заполненные бланки разрешений с подписями и печатями выдадут сотрудникам.
Людям же придется носить с собой паспорт, иначе пропуск будет недействителен. Документы будут давать право только на перемещение к месту работы и обратно.
В Москве и Подмосковье такая система действует с 15 апреля. Пропуск можно также получить на личный транспорт.