«Рекордов — не знаю, все-таки немного другие ожидаются каникулы, тем, что массовых мероприятий нет абсолютно. Елок нет, корпоративов нет. Это, мне кажется, способствует тому, что такого сильного роста после новогодних каникул не будет», — сказал Малышев.

В последнее время, по мнению врача, заражение коронавирусом происходит скачками с циклом в четыре-пять дней из-за статистических расхождений. Он считает, если его вывести, то получится прямая. Во время праздников россияне должны помнить о соблюдении противоэпидемических правил: соблюдать дистанцию, носить маску и избегать публичных мест.

Профессор отметил, что коронавирус можно сравнить только с гриппом. Во время новогодних каникул показатель заболеваемости снижается, а после начинает расти.

Интерактивная карта пунктов вакцинации от коронавируса заработала для жителей Подмосковья. На ней указаны все 93 прививочных пункта, которые находятся в медицинских учреждениях.