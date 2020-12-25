Интерактивная карта пунктов вакцинации от коронавируса появилась в Подмосковье

На сайте по профилактике коронавируса в Подмосковье появилась интерактивная карта с пунктами вакцинации. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова подчеркнула, что в Подмосковье активно информируют жителей по вопросам прививочной кампании от коронавируса.

«Для удобства жителей мы подготовили карту, куда нанесены все 93 пункта, где осуществляется вакцинация от коронавируса. Это прививочные кабинеты в медицинских организациях Подмосковья», — уточнила Стригункова.

Массовая вакцинация от коронавируса уже стартовала в регионе. Она осуществляется препаратом «Спутник V», который разработали в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В Московскую область продолжают поступать тысячи доз данной вакцины.

Подмосковье за неделю получило порядка шести тысяч вакцин от СОVID-19. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «360». По его словам, новые поставки по всей стране идут одновременно. И Подмосковье полноценно готово к этой работе: здесь открыли необходимые пункты, а записаться на прививку можно онлайн.