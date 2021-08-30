Врач назвал пять лучших продуктов для роста мышечной массы

Эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова назвала пять продуктов, которые лучше всего способствуют росту мышечной массы. Она поделилась в беседе с «РИА Новости», что важно не зацикливаться только на них — необходимо разнообразить свой рацион.

«Если ваша цель — набор мышечной массы, то не следует усиленно налегать на один-два продукта: важно, чтобы в меню были разные продукты, с неодинаковым соотношением аминокислот. Тогда вы получите максимум питательных веществ», — сообщила врач.

Среди продуктов, которые больше всего помогают нарастить мышечную массу, медик отметила говядину, в которой очень много белка и полезных аминокислот. Также нужно употреблять куриную грудку, яйца, рыбу и креветки. В красных сортах рыбы много кислот омега-3, которые помогают восстановить мышцы после нагрузок. Еще один продукт, помогающий нарастить мышечную массу, — это творог.

Диетологи предупредили, что при составлении рациона для похудения крайне важно подойти к этому грамотно. Монодиеты могут серьезно подорвать здоровье. Тем, у кого и так низкий вес, не стоит пробовать ограничивать себя в пище.