Перечислены пять лучших продуктов для роста мышц

Существует пять продуктов, которые лучше всего способствуют росту мышечной массы. Об этом рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова.

«Если ваша цель — набор мышечной массы, то не следует усиленно налегать на один-два продукта: важно, чтобы в меню были разные продукты, с неодинаковым соотношением аминокислот. Тогда вы получите максимум питательных веществ», — рассказала она в беседе с РИА «Новости».

Первый в списке врача продукт — говядина. Все дело в том, что она содержит 22 грамма белка, а также креатин. Это аминокислота снабжает мышцы кислородом и повышает выносливость. Как самостоятельную добавку креатин используют в бодибилдинге.

Следом идет куриная грудка. Она содержит около 110 калорий на 100 граммов продукта, при этом содержание белка равно 23 граммам. Куриное мясо хорошо усваивается, содержит витамины группы B. В отварном виде оно полезно даже при проблемах с пищеварением.

Для роста мышечной массы полезны яйца. В них содержится 13 граммов белка, цинк и аминокислота лейцин, которая снижает скорость распада белка.

Четвертый продукт — это рыба, у которой в среднем 18 граммов белка. В рацион можно добавить лосось, горбушу, скумбрию, креветки. В рыбе содержится Омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, которые в том числе способствуют восстановлению мышц после нагрузок.

И последний в списке продукт — творог, в 100 граммах которого 16 граммов белка. Известно, что 70% белка — это казеин. Он на долгое время насыщает организм.