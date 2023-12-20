Здоровье 20 декабря 2023, 19:35 Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве стал снижаться Депздрав не зафиксировал в столице роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 РИА «Новости»

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Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в столице замедлился, показатели стали соответствовать эпидсезону. Об этом агентству новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет. Существенного роста госпитализаций в городе нет», — отметили в депздраве.

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При этом количество заболевших не выросло, по сравнению с предыдущим периодом. Медики стали ожидать наступления стабильности в ближайшее время.

«В течение ближайших одной-двух недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости», — отметили в пресс-службе.

Несколько дней назад москвичи заметили очередь из 23 машин скорой помощи у инфекционной больницы, что послужило поводом для обсуждений в СМИ. Однако депздрав назвал такую ситуацию штатной и не заслуживающей повышенного внимания.