20 декабря 2023, 19:35
Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве стал снижаться
Депздрав не зафиксировал в столице роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19
Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в столице замедлился, показатели стали соответствовать эпидсезону. Об этом агентству новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет. Существенного роста госпитализаций в городе нет», — отметили в депздраве.
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При этом количество заболевших не выросло, по сравнению с предыдущим периодом. Медики стали ожидать наступления стабильности в ближайшее время.
«В течение ближайших одной-двух недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости», — отметили в пресс-службе.
Несколько дней назад москвичи заметили очередь из 23 машин скорой помощи у инфекционной больницы, что послужило поводом для обсуждений в СМИ. Однако депздрав назвал такую ситуацию штатной и не заслуживающей повышенного внимания.
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