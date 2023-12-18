Здоровье 18 декабря 2023, 13:13 Депздрав Москвы объяснил появление очередей из скорых у инфекционных больниц Депздрав Москвы назвал ситуацию с очередью скорых у инфекционных больниц штатной РИА «Новости»

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Департамент здравоохранения Москвы заявил, что присутствие нескольких карет скорой помощи, ожидающих госпитализации пациентов в медучреждение, является штатной. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Информация об очереди из скорых у инфекционной больницы № 1 появилась в СМИ накануне. Авторы сообщали, что у всех пациентов нашли COVID-19 или пневмонию.

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В депздраве уточнили, что наличие до 24 машин на территории больницы в часы пик — нормальная ситуация, поскольку кареты скорой помощи остаются ждать врача, пока пациент проходит осмотр и регистрацию. Недавняя ситуация с 23 экипажами разрешилась в течение 30 минут.

По данным ведомства, темпы роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве стали снижаться, за последнюю неделю не наблюдалось роста показателей по сравнению с предыдущим периодом. В течение последующих 1-2 недель заболеваемость должна стабилизироваться. Новые вирусы в структуре заболеваний не фиксировали, как и значительное увеличение количества госпитализаций. Ситуация в настоящий момент сравнима с обычными показателями эпидемиологического сезона.

В больницах будут принимать пациентов в специальных изолированных боксах. В частности, в новом комплексе ИКБ № 1 доступно 12 подобных боксов при общем количестве в 1000 койко-мест. В ИКБ № 2 открыли 11 боксов для приема, на территории возможно нахождение до 10 машин скорой помощи.