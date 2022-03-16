Рост заболеваемости COVID-19 за неделю зафиксировали в ВОЗ

За минувшую неделю COVID-19 подтвердился у более 11 миллионов человек, свыше 43 тысяч пациентов умерли, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Число случаев заражения коронавирусом выросло на 8% по сравнению с предшествующей неделей, а число смертей из-за ковида сократилось на 17%.

В еженедельном бюллетене организации отмечается, что рост числа подцепивших ковид по сравнению с неделей с 28 февраля по 6 марта замечен в Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%), Африке (на 12%) и Европе (на 2%), уточнил ТАСС. Существенное снижение зафиксировано в Восточном Средиземноморье (на 24%). Число летальных случаев выросло в Западно-Тихоокеанском регионе (на 12%). В остальных регионах смертность от ковида снизилась.

Республика Корея сообщила о самом большом числе заразившихся за семь дней (2 100 171). Больше всего умерших за неделю зарегистрировано в США — 9 078 случаев.

В России Москва и Подмосковье отменили обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах. Кроме того, в столице и области сняли и другие ковид-ограничения. Это связано с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Но врачи рекомендуют все же не забывать о социальной дистанции и, когда придет время, пройти ревакцинацию.