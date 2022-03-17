Рост заболеваемости COVID-19 из-за отмены масочного режима исключили в России

Отмена масочного режима не спровоцирует рост заражения коронавирусом среди россиян, уверен врач-вирусолог Евгений Тимаков. Он также отметил, что маски от самого заболевания не защищают, а только снижают вирусную нагрузку.

Большая часть населения России уже переболела COVID-19, «омикроном» за январь–февраль, не соблюдая тот самый масочный режим, отметил он в беседе с ТАСС. Сейчас, по словам вирусолога, при стабилизации ситуации отмена масок — это только юридический факт, «физически его никто не соблюдает».

«Поэтому из-за отмены масок роста заболеваемости не будет», — уверен Тимаков.

Кроме того, он пояснил, что маски только снижают вирусную нагрузку, но не защищают от заболевания. Однако коронавирус все еще опасен для тех, у кого не сформирован иммунитет. К ним относятся люди с иммунодефицитами, из групп риска, а также россияне старше 60-лет и дети.

Москва и Подмосковье отменили обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах. Там же гости и жители столичного региона не обязаны соблюдать и социальную дистанцию. На предприятиях и организациях Московской области также отменили обязательное измерение температуры для сотрудников и посетителей. Отмена большинства антиковидных мер связана с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки.