Росстат прекратил публикацию данных по смертности от COVID | 360°

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Росстат прекратил публикацию данных по смертности от COVID

Росстат прекратил публикацию оперативных данных смертности от COVID

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Сотрудники Росстата решили больше не публиковать данные о смертности от COVID. Обычно эту информацию предоставлял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. О решении Росстата сообщило РИА «Новости».

«Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19 позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции», — сообщили представители ведомства.

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По их словам, ситуация с объемом летальных исходов заражения этой инфекцией не такая серьезная по сравнению с уходом из жизни людей от появления новообразований или проблем с сердечно-сосудистой системой. Также эти оперативные данные ниже смертельных случаев от поражения нервной, эндокринной и пищеварительной систем.

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По данным на 11:00 (по московскому времени) 7 октября за последние 24 часа по всей стране зафиксировано 104 случая летального исхода заражения коронавирусной инфекцией. Статистика показывала снижение случаев смерти от заболевания начиная с 5 октября.

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